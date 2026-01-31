映画「はたらく細胞」（２０２４年）が３０日に日本テレビ「金曜ロードショー」で放送された。赤血球（永野芽郁）、白血球（佐藤健）をはじめ豪華俳優陣が正悪の細胞などに扮して独特メークで登場。アーミー風の黒革タンクトップ＆カーキーのショートパンツで暴れまくるナチュラルキラーＮＫ細胞役で仲里依紗が登場した。ネットでも話題となり「ＮＫ細胞て仲里依紗？」「ん？やっぱＮＫ細胞仲里依紗だよね？」「ＮＫ細胞の