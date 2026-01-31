中国軍の機関紙「解放軍報」は、重大な規律違反の疑いで軍の最高指導機関・中央軍事委員会のメンバー2人が調査を受けていることをめぐり、「軍の将兵は中国共産党中央の決定を断固支持しなければならない」とする論評を掲載しました。中国国防省は先週、中央軍事委員会ナンバー2の張又俠副主席と劉振立委員が「重大な規律違反」の疑いで調査を受けていると発表しました。これについて中国軍の機関紙「解放軍報」は31日、2人