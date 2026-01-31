ショートトラック少年男子１０００メートルを制した高木（左）国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第１日は３１日、青森県三沢アイスアリーナなどで行われ、神奈川勢はショートトラック少年男子１０００メートルの高木省吾（生田東高）が１分３１秒８７９で頂点に立ち、初日から幸先良く神奈川に優勝をもたらした。フィギュアの成年女子ショートプログラム（ＳＰ）は、四大陸選手権覇者の青木祐奈（ＭＦア