西武・外崎修汰選手会長（３３）が３１日、２月１日から始まる春季キャンプに向け「プライドを持ってレギュラーを取りに行きたい」と意気込んだ。三塁手に転向し迎えた昨季は１１５試合の出場で打率２割３分４厘。攻守に苦戦し中盤以降は外野での出場がメインとなった。昨年１２月に行われた契約更改時には「勝手な思いだとセカンドでやりたい」と宣言したが、その思いは変わらない。日本ハムで昨季正二塁手を務めた石井が加