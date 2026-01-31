ノッティンガム・フォレストは、マンチェスター・シティのドイツ代表GKシュテファン・オルテガの獲得でクラブ間合意に達したようだ。31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。現在33歳のオルテガはビーレフェルトでブンデスリーガ昇格や残留に貢献し、その活躍が買われて2022年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍した。ブラジル代表GKエデルソン（現フェネルバフチェ）の頼れるバックアッパーとして公式戦通算56