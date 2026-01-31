チェルシーは31日、プレミアリーグ第24節でウェストハムをホームに迎える。同試合に向けた会見において、チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、イングランド代表MFコール・パーマーがスターティングメンバーとして起用可能な状態であることを明かした。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同日、同監督のコメントを伝えている。昨シーズン、パーマーはプレミアリーグ37試合の出場で15ゴール9アシストを記録し、チェ