新シーズン開幕を告げる“風物詩”ちばぎんカップ。記念すべき30回大会が31日に行われ、柏レイソルが2-1でジェフユナイテッド千葉を下した。ホームの柏はリカルド・ロドリゲス監督のもと磨いてきたポゼッションスタイルで、前半から千葉を圧倒。11分には中川敦瑛のゴールで幸先良く先制し、前半は千葉をシュート数「0」に封じ込めた。一度は追いつかれたものの、83分に久保藤次郎が切り返しから見事な決勝ゴール。千葉に競り勝