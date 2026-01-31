ボートレース住之江の「第67回ホワイトベア競走」は31日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、2月1日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。狭いところをこじ開けた。準優勝戦10R、三苫晃幸（39＝福岡）は5コースから捲り差し。バックで本橋克洋をつかまえ2着でゴールした。「本橋さんは出足がいいけど勝負できました。5日目は前半から良かったし、しっかり色がついてきましたね」住之江は前々回、一昨年5月13日