タレントの藤田ニコル（27）が31日に自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚の決め手や結婚へのアピールについて赤裸々に語った。視聴者への質問返しの動画を配信。「結婚の決め手は何ですか?」という質問に、「付き合っていく中で、明らかにこの人しかいないなって。未来を想像する中で一緒に頑張っていけそうだなと思ったのもそうだし、自分を理解してくれる人が、たぶん、この人しか現れないっていうのももちろんあったし」と