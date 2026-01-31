【セリア】では使い勝手の良さがうかがえる「生活雑貨」も勢ぞろい。可愛いデザインも相まって、持っているだけで気分を上げてくれそうです。今回は持ち歩きに便利なもの、収納しやすい文房具系をご紹介します。あったら嬉しいを叶えるような、便利アイテムをぜひ取り入れてみて。 淡いピンクが映える「合皮ペンホルダー」 ボールペンの持ち歩きに役立つこちらは、差し込むだけで収納できるペンホルダー