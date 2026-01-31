高市首相はイギリスのスターマー首相と会談し、サイバー分野での包括的な協力の枠組みを立ち上げるなど、さらなる連携強化を確認しました。高市首相「日英の協力を更なる高みに引き上げ、これからの時代における両国の協力を一層深化させていくことで一致しました」会談で両首脳は、サイバー分野での包括的な協力の枠組みである「戦略的サイバー・パートナーシップ」を立ち上げました。また、次期戦闘機の共同開発や重要鉱物のサプ