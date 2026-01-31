２月１日に行われる京都競馬（２回２日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り時々晴れ・降水確率２０％【馬場予想】芝（Ｂコース）＝良ダート＝良芝はＢコースになったが、内側はかなり荒れており、直線は外から伸びる馬が目立った。ダートは逃げ、先行馬が止まらない傾向だ。芝＝逃げ〇先行◎差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△