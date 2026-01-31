演歌歌手の藤あや子さん（64）が、初めての愛車についてや初恋の人とのエピソードなどを振り返りました。藤さんは1989年にデビューし、1992年に楽曲『こころ酒』がヒット。これまで『紅白歌合戦』には21回出演しており、多数の座長公演も務めています。■初の愛車は、18歳の時に父親から譲り受けたトヨタ『クラウン』藤さんが初めて乗った愛車はトヨタ『クラウン』（5代目）。1974年に“美しい日本のクラウン”をキャッチフレーズ