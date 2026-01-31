「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３１日、下関）初日（２９日）１２Ｒの海響ドリームにエントリーした山口剛（４３）＝広島・９１期・Ａ１＝が３日目まで苦戦している。４走で１着なし。得点率は４・７５の３４位タイで、準優進出ボーダーを６・００と想定すると、４日目（１日）は２走で１７点が必要に。なかなか厳しいノルマだが、山口剛は機力に関して悲観をしていない。「足は悪くないですよ。今節は流れが悪いですね。