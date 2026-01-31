AKB48は31日、公式ブログを更新し、マレーシア・クアラルンプールを拠点に活動するKLP48に移籍し1期生として活動していた行天優莉奈（26）、黒須遥香（24）、山根涼羽（25）の3人が、2月28日で同グループでの活動を終了すると発表した。「2024年5月31日までAKB48メンバーとして活動し、同年6月1日よりKLP48へ移籍、KLP48第1期生として活動してまいりました行天優莉奈・黒須遥香・山根涼羽の3名につきまして、2026年2月28日（土）を