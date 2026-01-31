【イスタンブール共同】イラン南部ホルムズガン州の州都バンダルアバスにある高層住宅で31日、爆発が起きた。国営テレビが報じた。建物と周辺に駐車していた自動車が損壊したが、死傷者の情報は確認されていない。米国との緊張が高まる中、治安関係者を狙った攻撃だとの情報が出回ったが、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は「完全な虚偽だ」と否定した。イラン学生通信が公開した写真では、建物の一部が吹き飛んでいる様