ミラノ・コルティナ冬季五輪で、コルティナダンペッツォのアルペンスキー女子の会場に観客を輸送するケーブルカーの完成が大会の開幕に間に合わない見通しだと31日、ロイター通信が報じた。観客を街の中心部から輸送するために着工されたが、予定より進捗が遅れていた。これにより、交通機関の負担を軽減するため、大会組織委員会は周辺の学校を休校するように要請したという。（共同）