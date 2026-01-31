高市首相は３１日、英国のスターマー首相と首相官邸で会談した。日英とイタリアの３か国による次期戦闘機の共同開発の推進や、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化など、経済安全保障を含む安保分野での協力強化で一致した。サイバー分野での包括的な協力枠組みとなる「戦略的サイバー・パートナーシップ」の創設でも合意した。会談は夕食会も含め約１時間半行われた。スターマー氏は直前まで中国を訪