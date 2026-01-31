「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３１日、下関）地元の竹田辰也（４１）＝山口・９２期・Ａ１＝は３日目８Ｒで５着。不利枠の６号艇だったとはいえ、これで得点率を５・００に下げ、順位も３０位タイまで下げた。良くなかった理由はハッキリしている。「欲張ってペラを叩いたせいかな」と自己分析。その影響で「引き波の上で操縦できませんでした。ほんの少しの違いと思いますが、２日目までの軽快さがなくなっていました」と