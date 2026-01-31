２月１日に行われる小倉競馬（１回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り・降水確率１０％【馬場予想】芝（Ａコース）＝良ダート＝良芝は差し馬の活躍が目に付いた。波乱の決着が多く、傾向が読みにくい。ダートも小回りを意識してハイペースとなり、差しが決まる。芝＝逃げ◎先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△