HYDEさんが29日、自身の誕生日にオーケストラを帯同したコンサートツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の東京公演を開催。サプライズゲストとして親交が深いDAIGOさんとYOSHIKIさんが登場し、HYDEさんをお祝いしました。■5年ぶり、2回目となるオーケストラツアー今年、ソロ活動をスタートして25周年を迎えるHYDEさん。オーケストラを伴ってツアーを回るのは、5年ぶり2回目。この日の会場となったのは東京ガーデンシアター