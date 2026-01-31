３１日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、東京・東上野の路上で２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着