３１日午後４時２５分頃、秋田県大仙市大神成の民家で、「父が雪の中で倒れて動かない。母の姿も見えない」と１１０番があった。駆けつけた警察官らが、一部２階建て住宅の１階屋根の上で雪に埋もれている７０歳代の夫婦を発見。その後、死亡が確認された。大仙署によると、市内に住む長男が２人と連絡が取れなくなったため、家を訪ねて発見した。同署は２人が屋根の雪下ろしをしていたとみて、詳しい状況を調べている。