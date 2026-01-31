落語家「桂三度」としても活動する放送作家の渡辺あつむが３０日深夜、アシスタントを務める「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。コンビ「ジャリズム」時代の元相方・オモロー山下の結婚について言及した。山下の結婚について、メーンパーソナリティーの東野幸治は本人から留守電が入っていたと報告。「いつもはショートメッセージで『知り合いの〇〇さんが、〇〇でお店オープンするんでお花の名前貸してもらっていいですか？