アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は31日、スイスのクランモンタナで女子スーパー大回転第4戦が行われ、マロリ・ブラン（スイス）が1分17秒34で初優勝した。ソフィア・ゴッジャ（イタリア）が2位、ブリージー・ジョンソン（米国）が3位だった。30日のW杯女子滑降で転倒して左膝を負傷したリンゼイ・ボン（米国）は欠場した。（共同）