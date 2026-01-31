元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が31日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功したことが話題となっているが、減量中に実際に食べていたものを公開し、反響を集めた。丸山は「12月15日から1ヶ月間で、6．1キロ痩せました」と報告。減量中の食事については「たんぱく質をとにかく意識しながらとりました」と明かした。さらに、実際の食事例を写真つきで紹介。「いいタンパク質豊富」として特に