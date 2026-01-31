アメリカで行われた調査によると、経済的地位が低い人ほど宝くじを買うそうです。宝くじは「買い手に不利」なことは言うまでもありませんが、どうしてこんなに人気なのでしょうか。宝くじ購入の動機どうして、宝くじはこんなにも人気なのでしょうか。その理由は、ひとえに「夢がある」からでしょう。 アメリカの消費者連盟が2006年に開示した資料によると、アメリカ人の中には「富を築くのにもっとも効果的な方法は、宝くじに当選