毎日の食卓に欠かせない「お米」。物価高が続く中、価格だけでなく「おいしさ」や「納得して選べるかどうか」を重視する人も増えています。そこでAll About編集部では、「お米の銘柄」に関するアンケートを実施。「好きなお米の銘柄」ランキングの結果を紹介しつつ、日本のグルメ事情に詳しい地子給奈穂さんが、それぞれの銘柄の特徴や選ばれた理由を解説します。【画像】9位までの全ランキング結果を見る2位：あきたこまち／票数8