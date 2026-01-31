1972年9月、日中国交正常化の晩餐会で田中角栄首相は「中国国民に多大なご迷惑をかけた」と謝罪しました。しかし通訳が伝えた中国語は「添了麻煩（ティエンラ・マーファン）」--女性のスカートに水をかけたときに使う軽い謝罪の言葉。これを聞いた周恩来総理は激怒します。「数百万人を殺した国の総理が使う言葉ではない！」。このすれ違いが、今日まで続く日中間のわだかまりの原点になっていました。中国通ジャーナリスト・武田