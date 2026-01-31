昨年末に発表された、『令和8年度（2026年度）税制改正大綱』では、いわゆる「年収の壁」が178万円に引き上げられることが大きな話題になりました。これまで、“働き控え”をしていたパート勤めの方などは、「これからは、178万円まで働ける！」と感じた人も多いのではないでしょうか。今回は、経済ジャーナリストの酒井富士子さんに、「年収の壁」と賢い働き方について解説してもらいました。「年収の壁」をごっちゃにしていませ