片山さつき財務相が「高市早苗政権の外交政策の優先事項は『ウクライナ支援とロシアへの制裁だ』」と発言したことを受け、ロシア外務省のザハロワ報道官は1月30日の記者会見で、「対日政策を策定する際、日本政府のロシアに対する非友好的な発言を考慮する」と表明しました。ロシア外務省のウェブサイトに掲載された声明によると、同日の定例記者会見で、記者から、「片山さつき財務相の発言をどう受け止めるか」との質問があり、