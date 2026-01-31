Siriが反応しないのは、設定や周囲の環境が原因であることが多いです。本記事で紹介するポイントを順に確認していき解決しましょう。8つの考えられる原因について解説します。【一覧表】Siriのユニークな「隠しコマンド」回答集原因1：Siriの設定が有効になっていないまず、Siriを使うための設定が有効になっているか確認しましょう。「設定」アプリから「Apple IntelligenceとSiri」→「Siriに話しかける / タイプ入力する」を選