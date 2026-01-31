ノルディックスキー：ジャンプTVh杯（2026年1月31日 北海道・大倉山ジャンプ競技場K点＝123メートル ヒルサイズ＝HS137メートル ）３連覇に臨んだ53歳・レジェンド葛西紀明選手(土屋ホーム）は惜しくも2位となりました。昨年の覇者として臨んだ葛西選手は、1回目は130メートルの大ジャンプで1位に付けると2回目は126メートルのK点越えのジャンプ。合計を219.7点を出しました。しかし、小林