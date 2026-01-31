アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の冠ラジオ番組「ＳＫＥ４８１＋１は２じゃないよ！」（ＴＯＫＡＩＲＡＤＩＯ・月曜〜金曜２１時４５分〜２１時５５分）が３月に放送４０００回を迎える。女性アイドルグループのラジオプログラムとしては異例の長寿番組となっているがここまで長く続いている理由は何なのか。放送開始から番組プロデューサーを務めるＴＯＫＡＩＲＡＤＩＯの満田安則氏（５０）に話を聞いた。ＳＫＥ４８