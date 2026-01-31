もうすぐ節分。恵方巻きの準備はできましたか？今回は、子どもが大好きな具材が入った巻きずしのレシピを3品ご紹介。海鮮が苦手なお子さんにもおすすめですよ♪「牛すきずし」こどもが大好きな牛肉がぎっしり！うまみたっぷりの味わいと、そそるビジュアルに、子どものテンションも上がります。炭水化物、たんぱく質、野菜が一度にとれるのもうれしい♪「牛すきずし」のレシピを見る「キンパ」具材はきゅうり、かにかま、たく