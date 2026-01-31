モスクワで映画上映会に参加するアレクサンドル・ソクーロフ監督＝2022年6月（タス＝共同）【モスクワ共同】昭和天皇を題材にした映画「太陽」などで知られるロシアの映画監督アレクサンドル・ソクーロフ氏が国内映画産業発展のための政府評議会メンバーから外れた。ミシュスチン首相の決定が30日発表された。ソクーロフ氏は昨年12月にプーチン大統領も参加した会合で政権を批判した。政府評議会から外れたこととの関連は不明。