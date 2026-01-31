日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）がMBSテレビの不定期番組「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。日本ハム時代のエピソードを語った。日本ハム時代、先輩・ダルビッシュ有に面倒を見てもらったという中田氏。「私生活から、もちろんプレースタイルもそうだし、リカバリーするとか、そういうのは厳しく教えていただきましたね」と回顧。続けて「試合中に一回、僕のエラーでランニングホーム