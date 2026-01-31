セレッソ大阪は31日、ドイツ・ブンデスリーガのドルトムントとオフィシャルクラブパートナーシップを締結したと発表した。育成分野のさらなる発展、国際的な連携強化を目的としている。ドルトムントには現C大阪のMF香川真司が過去に所属し、2024年にトップチームの国際親善試合を開催。昨年にはセレッソ大阪ヤンマーレディースがドルトムントの女子チームと連携協定を締結し、プレシーズンツアー(女子チーム同士の親善試合)を