■日本全国 道の駅伝大好評！全国に1230ある道の駅を巡り、売り上げNo.1を当てる道の駅伝！浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号に続き、第3区のランナーはKEY TO LITの猪狩蒼弥！福島県の「道の駅ならは」からスタート！北国ならではの「凍みもち」！絶品「干し芋」！そしてサッカー元日本代表監督トルシエが愛したという謎の「マミーすいとん」とは？さらに、航空自衛隊ブルーインパルスが飛び交う道の駅に突撃！道路が滑走路!?