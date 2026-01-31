10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の小林虎之介さん（27）にインタビュー。ドラマ出演への思いや共演する山下智久さんとのエピソード、さらに俳優を志したキッカケや今後の目標を明かしました。俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の