【上海共同】中国上海市トップの陳吉寧・市共産党委員会書記は31日、スターマー英首相と上海市で会談し「上海は英国と金融やバイオ医薬などの分野で補い合い、中英協力の促進に貢献をしたい」と述べた。上海メディアが報じた。スターマー氏は「上海は英中の協力交流の重要都市。金融や気候変動などで協力し両国民にさらなる利益をもたらすことを期待する」と応じた。