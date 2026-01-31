バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は31日、長崎市ハピネスアリーナなどで13試合が行われ、西地区1位の長崎は広島に84―71で快勝し、29勝目（5敗）を挙げた。広島は19勝15敗。同2位の名古屋Dは横浜BCを95―75で下して27勝7敗。東地区は北海道が越谷を88―81で退け、宇都宮は群馬に71―67で勝ち、ともに26勝目（8敗）をマークした。