嵐の二宮和也（42）が31日、自身のXを更新。サウナでのロッカールーム“あるある”について疑問を投げかけ、多くの反響を得ている。「これアタクシだけなのか？あるあるなのか？」と書き出し、「どっちなんだか分からないんだけど、、、サウナに行くと高確率で隣のロッカーの人と一緒に着替える事になり“あ、すみません”とお声掛けをする。こんな広いロッカールームでなんでこうも毎度隣になるんだと、、不思議です」とサウ