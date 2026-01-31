トレンド感は欲しいけれど、派手すぎる変化は避けたい。そんな40・50代におすすめなのが、今っぽさと落ち着きを両立した最旬のトレンドヘア。レイヤーやハイライト、シルエット調整を取り入れることで、今のボブやミディヘアをベースに垢抜けできるのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今まさに注目されている最旬トレンドヘアを厳選してご紹介します。 ワンレン風に整えたプチウルフボブ