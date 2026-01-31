モデル・山田優が最新ショットを公開した。３１日までに自身のインスタグラムを更新し「モードにもカジュアルにも振れる迷彩柄の色味が絶妙すぎる@the_weekend_hotel のバッグ!!!!!全身ブラックにもすっと馴染んで合わせやすいのも最高です！」とお気に入りのバッグを紹介。「荷物が多い日だったので一番大きなＨＯＴＥＬを！軽くて丈夫だから持っていると便利なバッグです」と全身ブラックのラフなカジュアルなコーデ。持ち