【新華社牡丹江1月31日】中国黒竜江省牡丹江市で24、25両日、「2026年中興杯農村雪上サッカー大会決勝」が開かれた。冬季スポーツリーグ「氷超」の一環で、貴州省の農村サッカーリーグ「村超」チームも参加。黒竜江、遼寧、吉林各省などの代表が雪に覆われたピッチに集結した。選手らはサッカーを通じて親睦を深め、競技の楽しさと文化交流、郷土愛が融合した冬の祭典となった。（記者/劉赫垚）