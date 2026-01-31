第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）に出場する横浜（神奈川）は31日、横浜市内のグラウンドで紅白戦を行った。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（2年）は無死一塁からスタートする特別ルールで、1回を無安打無失点で2三振を奪った。前日の選抜出場校発表では当落選上から「滑り込み選出」を果たし、選抜連覇の夢がつながった。織田はマウンド上で笑みを浮かべるなど練習中は終始、明るい表