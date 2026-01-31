実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、満員電車について語る場面があった。視聴者から「ひろゆきは電車嫌いだもんね」といったコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「厳密に言うと満員電車が嫌いなんですよね」と返す。「他人と接触する時間を長時間耐え続けるというのが、あまり好きではないんですよ。痴漢のリスクもあるし、あのストレスを僕は耐えたいと思わないんですよ