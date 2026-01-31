大相撲で優勝１０回を遂げた元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方（３４）（本名杉野森正山、モンゴル出身）の引退相撲が３１日、両国国技館で行われた。最後の土俵入りでは太刀持ちに豊昇龍、露払いに大の里の両横綱を従えて登場。長男の照務甚（てむじん）ちゃん（３）を大の里に預け、不知火（しらぬい）型を披露した。断髪式は約３３０人が参加。最後は師匠にあたる宮城野親方（元横綱旭富士）が大銀杏（いちょう）を切り落とし