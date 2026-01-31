世界中のプロゲーマーやストリーマーから支持を集めるHerman Miller Gaming（ハーマンミラー・ゲーミング）のハイエンドモデル「Embody Gaming Chair（エンボディ ゲーミングチェア）」（29万9200円）に、新たなカラーが追加されました。「Embody Gaming Chair」は、Herman Millerのロングセラーオフィスチェア「Embody Chair」をベースに、2020年、Logicool（ロジクール）のゲーミング部門であるロジクール Gとのパートナーシップ